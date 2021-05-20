Попова назвала место наиболее частых случаев заражения COVID

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что наибольшее число заражений коронавирусом происходит в домашних очагах. Об этом сообщает РИА Новости.

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Также, по словам Поповой, частое заражение инфекцией происходит в общественном транспорте.

Между тем, глава Роспотребнадзора отметила, что в РФ снижается число пациентов с тяжелым течением заболевания коронавирусом, характеризующихся пневмонией.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоспотребнадзорКоронавирус
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