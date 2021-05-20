Попова назвала место наиболее частых случаев заражения COVID
20 мая 202121:31
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что наибольшее число заражений коронавирусом происходит в домашних очагах. Об этом сообщает РИА Новости.
Также, по словам Поповой, частое заражение инфекцией происходит в общественном транспорте.
Между тем, глава Роспотребнадзора отметила, что в РФ снижается число пациентов с тяжелым течением заболевания коронавирусом, характеризующихся пневмонией.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru