В Бразилии произвели первую партию вакцины «Спутник V»

Бразильская лаборатория Uniao Quimica произвела перую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщается в Twitter-аккаунте препарата.

В сообщении говорится, что теперь качество партии предстоит проверить в НИЦ Гамалеи, после чего выпущенная Uniao Quimica вакцина будет экспортироваться в другие латиноамериканские страны.

Ранее бразильское национальное агентство по санитарному надзору Anvisa отклонило запрос на импорт «Спутника V» до предоставления «недостающей информации», сообщает RT. После этого разработчики препарата заявили о намерении подать иск против бразильского ведомства.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:КоронавирусБразилияВакцинацияВакцина
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