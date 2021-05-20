В Бразилии произвели первую партию вакцины «Спутник V»
Бразильская лаборатория Uniao Quimica произвела перую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщается в Twitter-аккаунте препарата.
В сообщении говорится, что теперь качество партии предстоит проверить в НИЦ Гамалеи, после чего выпущенная Uniao Quimica вакцина будет экспортироваться в другие латиноамериканские страны.
Ранее бразильское национальное агентство по санитарному надзору Anvisa отклонило запрос на импорт «Спутника V» до предоставления «недостающей информации», сообщает RT. После этого разработчики препарата заявили о намерении подать иск против бразильского ведомства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru