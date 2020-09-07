Попова назвала долю переболевших СOVID-19 россиян

Диагноз «коронавирусная инфекция» с 1 января текущего года был подтверждён у 0,6% россиян. Об этом заявила глава Росотребнадора Анна Попова, подчеркивает ТАСС.

В России выявили ещё почти 5,2 тысячи заболевших COVID-19

Между тем, за минувшие сутки в России зафиксировали 5 185 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом пишет RT, ссылаясь на данные оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19. В общей сложности с начала эпидемии в нашей стране выявлено 1 030 690 случаев заражения. Кроме того, отмечается, что в России проведено более 38,7 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 остаются более 210 тысяч человек.

К слову, ранее стало известно, что заявки на участие в пострегистрационном исследовании вакцины против коронавируса COVID-19 подали уже 25 тысяч добровольцев, сообщила в понедельник заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, в понедельник начинается базовая диагностика здоровья первых участников испытаний. Решение о возможности вакцинации от COVID-19 на этот этапе по итогам скрининга примут врачи.


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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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