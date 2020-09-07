В России выявили ещё почти 5,2 тысячи заболевших COVID-19
Диагноз «коронавирусная инфекция» за минувшие сутки в России подтвердился ещё 5185 человек, свидетельствуют обновлённые утром, 7 сентября, данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
Больше всего новых случаев заражения коронавирусом выявили в Москве (690) и Санкт-Петербурге (196), а также в Московской (166), Ростовской (151) и Нижегородской (151) областях.
За сутки выздоровели ещё 2,3 тысячи пациентов, всего с начала пандемии в России вылечились от COVID-19 уже 843,2 тысячи человек, уточняет RT. Число летальных случаев увеличилось на 51, до 17871.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru