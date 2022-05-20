Попова напомнила о необходимости ревакцинироваться от COVID-19

Иммунитет к коронавирусной инфекции постепенно угасает, поэтому спустя 6 месяцев следует пройти ревакцинацию. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью ТАСС.

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Главный санитарный врач отметила, что основная часть перенесших COVID-19 переболели более четырех месяцев назад, «а кто-то больше 8 месяцев назад».

«Ученые говорят, что иммунитет после этого заболевания угасает, и после 6 месяцев хорошо бы его простимулировать прививкой», — указала Попова.

Между тем замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная предупредила, что новая волна заболеваемости COVID-19 возможна осенью, пишет «Свободная пресса». В свою очередь, иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что эпидобстановка летом будет нестабильной, с осени ситуация станет «подозрительной», «и нас ждет неопределенная и зима», отмечает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинацияКоронавирусРоспотребнадзорАнна Попова
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