Попова напомнила о необходимости ревакцинироваться от COVID-19
Иммунитет к коронавирусной инфекции постепенно угасает, поэтому спустя 6 месяцев следует пройти ревакцинацию. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью ТАСС.
Главный санитарный врач отметила, что основная часть перенесших COVID-19 переболели более четырех месяцев назад, «а кто-то больше 8 месяцев назад».
«Ученые говорят, что иммунитет после этого заболевания угасает, и после 6 месяцев хорошо бы его простимулировать прививкой», — указала Попова.
Между тем замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная предупредила, что новая волна заболеваемости COVID-19 возможна осенью, пишет «Свободная пресса». В свою очередь, иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что эпидобстановка летом будет нестабильной, с осени ситуация станет «подозрительной», «и нас ждет неопределенная и зима», отмечает Ura.ru.
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