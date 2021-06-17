Попова напомнила о необходимости обращаться к врачу при любых симптомах

Головная боль, температура, боль в мышцах, потеря обоняния в текущей ситуации должны стать сигналом к изоляции и обращению к врачу. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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По ее словам, симптомами заражения коронавирусной инфекцией могут стать не только "знаменитая" потеря обоняния, но и головная боль, температура, недомогание, мышечная слабость. Попова призвала россиян обращаться за помощью своевременно, изолироваться, чтобы не распространять вирус дальше, и обратиться за медицинской помощью.

Глава Роспотребнадзора указала на тот факт, что молодые люди нередко не уделяют внимания такого рода недомоганиям, что приводит к опасным последствиям.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоспотребнадзорАнна ПоповаПандемия
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