Попова напомнила о необходимости обращаться к врачу при любых симптомах

По ее словам, симптомами заражения коронавирусной инфекцией могут стать не только "знаменитая" потеря обоняния, но и головная боль, температура, недомогание, мышечная слабость. Попова призвала россиян обращаться за помощью своевременно, изолироваться, чтобы не распространять вирус дальше, и обратиться за медицинской помощью.

Глава Роспотребнадзора указала на тот факт, что молодые люди нередко не уделяют внимания такого рода недомоганиям, что приводит к опасным последствиям.

