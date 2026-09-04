В Сочи и Сириусе отражают массированную атаку БПЛА
Массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на гражданскую инфраструктуру отражают в Сочи и Сириусе, следует из сообщения в Telegram-канале оперштаба Кубани.
Произошло возгорание на территории нефтебазы. Обломки беспилотников находят по разным адресам. По предварительной информации, пострадавших нет.
Повреждено остекление в нескольких жилых домах и зданиях. В ряде случаях возникли пожары. На местах обнаружения обломков БПЛА работают оперативные и специальные службы.
Ранее в Минобороны заявили, что ПВО перехватили 426 дронов ВСУ за 12 часов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Жителя Лос-Анджелеса задержали за угрозы в адрес Трампа
- В Сочи и Сириусе отражают массированную атаку БПЛА
- Дмитриев: Возврат средств США не должен стать проблемой для Европы
- СМИ: В Конгрессе США застопорился проект об антироссийских санкциях
- СМИ: Возможную гибель военных из-за вакцин от COVID-19 расследуют в США
- Глава «ИКС Холдинга» прокомментировал сообщения о проблемах с аналогом Starlink
- Рост цен на базовые продукты питания в России опередил инфляцию
- В МИД России заявили о готовности к контактам по Украине
- Среднюю зарплату более 200 тысяч рублей получают в пяти сферах
- МИД: Ряд стран ЕС настаивают на разрешении поставок газа из РФ