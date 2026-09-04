В Сочи и Сириусе отражают массированную атаку БПЛА

Массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на гражданскую инфраструктуру отражают в Сочи и Сириусе, следует из сообщения в Telegram-канале оперштаба Кубани.

ПВО сбила над Россией 516 украинских беспилотников

Произошло возгорание на территории нефтебазы. Обломки беспилотников находят по разным адресам. По предварительной информации, пострадавших нет.

Повреждено остекление в нескольких жилых домах и зданиях. В ряде случаях возникли пожары. На местах обнаружения обломков БПЛА работают оперативные и специальные службы.

Ранее в Минобороны заявили, что ПВО перехватили 426 дронов ВСУ за 12 часов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Лызлова
ТЕГИ:АтакаБеспилотникиСочи

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