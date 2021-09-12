Попова: На российских курортах отмечается большое число заражений коронавирусом

По ее словам, масочный режим отменять в России не планируется, несмотря на довольно хорошие темпы вакцинации. По ее словам, ношение масок будет продолжаться до тех пор, пока эпидемия коронавируса окончательно не закончится.

Вирусолог Сергей Нетесов назвал условие снижения уровня пандемии, беседуя с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Он предположил, что четвертая волна COVID-19, которую он прогнозирует в середине сентября может оказаться не такой сильной, как летняя.

