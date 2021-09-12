Попова: На российских курортах отмечается большое число заражений коронавирусом

На курортах России по-прежнему достаточно большое количество зараженных COVID-19, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление главы Роспотребнадзора Анну Попову.

Инфекционист назвал неожиданную причину коронавируса

По ее словам, масочный режим отменять в России не планируется, несмотря на довольно хорошие темпы вакцинации. По ее словам, ношение масок будет продолжаться до тех пор, пока эпидемия коронавируса окончательно не закончится.

Вирусолог Сергей Нетесов назвал условие снижения уровня пандемии, беседуя с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Он предположил, что четвертая волна COVID-19, которую он прогнозирует в середине сентября может оказаться не такой сильной, как летняя.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:РоспотребнадзорКоронавирусАнна Попова
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры