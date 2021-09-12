Попова: На российских курортах отмечается большое число заражений коронавирусом
На курортах России по-прежнему достаточно большое количество зараженных COVID-19, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление главы Роспотребнадзора Анну Попову.
По ее словам, масочный режим отменять в России не планируется, несмотря на довольно хорошие темпы вакцинации. По ее словам, ношение масок будет продолжаться до тех пор, пока эпидемия коронавируса окончательно не закончится.
Вирусолог Сергей Нетесов назвал условие снижения уровня пандемии, беседуя с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Он предположил, что четвертая волна COVID-19, которую он прогнозирует в середине сентября может оказаться не такой сильной, как летняя.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,1 млн+0 / сут.
Умерли
191 тыс.+0 / сут.
Выздоровели
6,4 млн+0 / сут.
- На Сахалине сошло около 20 селей из-за обильных дождей
- Попова: На российских курортах отмечается большое число заражений коронавирусом
- Байден возложил венок у Пентагона, почтив память жертв терактов 11 сентября
- Украина увидела в учениях «Запад-2021» серьезные риски для страны
- Роспотребнадзор открыл «горячую линию» после смерти москвичек от арбуза
- Российская армия до конца года получит более 240 новейших танков
- Назван поставщик арбузов, которыми отравились москвички
- Disney: До конца года кинотеатрам вернется эксклюзивное право на прокат фильмов
- Назван идеальный возраст для оформления ипотеки
- Трамп в годовщину терактов 11 сентября бросил обвинение Байдену в поражении в Афганистане
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru