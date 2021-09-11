Инфекционист назвал неожиданную причину коронавируса
Плохое настроение может провоцировать заражение коронавирусной инфекцией. Об этом заявила инфекционист Светлана Малиновская в эфире «Радио 1».
Как отметила медик, психическое состояние влияет на иммунную систему, на фоне страха, паники и подавленности защитные силы организма понижаются.
Поражения психики при COVID-19 бывают настолько обширны, что пациент может пойти наперекор собственным инстинктам и отказываться от лечения.
По словам Малиновской, влияние COVID-19 на когнитивные способности человека пока не изучено полностью, но известно, что инфекция серьезно воздействует на психику и приводит к затяжной депрессии после выздоровления.
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