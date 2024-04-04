Попова: «Болезнь Х» может быть мутировавшим старым вирусом
«Болезнь Х» может оказаться каким-то старым вирусом, который мутировал и обрел новые свойства. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала НТВ.
Она также предположила, что «болезнь Х» может быть вирусом, который перешел от животного к человеку, а также и совершенно новым вирусом. По словам Поповой, просчитываются различные сценарии.
Глава ведомства подчеркнула, что работает система референс-центров, биологического надзора, а также мобильные лаборатории, чтобы больше видеть и контролировать.
Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает низким риск глобального распространения вируса Нипах из Бангладеш. При этом ВОЗ повысила уровень риска завоза вируса в соседние с Бангладеш страны, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru