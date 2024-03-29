Роспотребнадзор заявил о вероятности пандемического распространения холеры

Эксперты говорят о вероятном пандемическом распространении холеры в мире, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

По ее словам, Роспотребнадзор выстраивает работу по профилактике инфекций с учетом возрастающих эпидемических рисков.

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Также сегодня обеспокоенность вызывает распространение лихорадки Эбола, Марбург, Ласса и Денге, мировая эпидемиологическая обстановка оценивается как сложная.

Глобальные запасы вакцин от холеры исчерпаны, любая вспышка заболевания создаст дополнительную нагрузку на систему производства препаратов для вакцинации. Об этом сообщается в совместной статье гендиректора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебрейесуса и президента Замбии Хакаинде Хичилемы.

Отмечается, что на фоне нехватки запасов препаратов в 23 государствах продолжаются активные вспышки холеры. В статье говорится, что болезнь угрожает жизни свыше миллиарда человек, однако фармацевтические компании не занимаются противохолерными вакцинами из-за их низкой рентабельности, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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