Роспотребнадзор заявил о вероятности пандемического распространения холеры
Эксперты говорят о вероятном пандемическом распространении холеры в мире, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.
По ее словам, Роспотребнадзор выстраивает работу по профилактике инфекций с учетом возрастающих эпидемических рисков.
Также сегодня обеспокоенность вызывает распространение лихорадки Эбола, Марбург, Ласса и Денге, мировая эпидемиологическая обстановка оценивается как сложная.
Глобальные запасы вакцин от холеры исчерпаны, любая вспышка заболевания создаст дополнительную нагрузку на систему производства препаратов для вакцинации. Об этом сообщается в совместной статье гендиректора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебрейесуса и президента Замбии Хакаинде Хичилемы.
Отмечается, что на фоне нехватки запасов препаратов в 23 государствах продолжаются активные вспышки холеры. В статье говорится, что болезнь угрожает жизни свыше миллиарда человек, однако фармацевтические компании не занимаются противохолерными вакцинами из-за их низкой рентабельности, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России подготовка автомобиля к весне подешевела до 27 тысяч рублей
- Песков: Французская сторона должна обеспечить безопасность россиян на ОИ-2024
- Томас Бах: МОК удалось избежать бойкота Олимпиады со стороны России и Украины
- Хуснуллин заявил о планах продлить МЦД до 11 российских регионов
- Россияне заняли первое место по турпотоку в Стамбул среди иностранцев
- Минтруд РФ связал низкую безработицу со структурной перестройкой экономики
- Роспотребнадзор заявил о вероятности пандемического распространения холеры
- Силуанов: Прибыль туриндустрии РФ в 2023 году составила почти 280 млрд рублей
- Макаревич неоднозначно посочувствовал пострадавшим в «Крокус Сити Холле»
- СМИ: Девять человек задержали в Таджикистане по делу о теракте в «Крокусе»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru