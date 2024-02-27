В ВОЗ назвали низким риск глобального распространения вируса Нипах
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает низким риск глобального распространения вируса Нипах из Бангладеш, говорится в информационном бюллетене организации.
При этом ВОЗ повысила уровень риска завоза вируса в соседние с Бангладеш страны. Организация обратила внимание, что лицензированных вакцин от этой инфекции не существует.
Власти Бангладеш с начала года информировали о двух подтвержденных случаях заражения вирусом Нипах. Оба пациента умерли.
На прошлой неделе отдыхавшая на Шри-Ланке туристка из России умерла после заражения лихорадкой денге, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru