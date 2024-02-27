В ВОЗ назвали низким риск глобального распространения вируса Нипах

При этом ВОЗ повысила уровень риска завоза вируса в соседние с Бангладеш страны. Организация обратила внимание, что лицензированных вакцин от этой инфекции не существует.

Власти Бангладеш с начала года информировали о двух подтвержденных случаях заражения вирусом Нипах. Оба пациента умерли.

На прошлой неделе отдыхавшая на Шри-Ланке туристка из России умерла после заражения лихорадкой денге, напоминает «Радиоточка НСН».

