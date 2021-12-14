Попова: 11 из 16 россиян с омикрон-штаммом были привиты от COVID-19
Большинство россиян, у которых выявили новый штамм коронавируса «омикрон», были вакцинированы от COVID-19. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на общем собрании членов Российской академии наук (РАН).
Как отметила главный санитарный врач, из 177 вернувшихся из-за границы граждан 16 оказались заражены омикрон-штаммом.
«Среди них, в основном, иммунные люди, это люди, которые или вакцинированы (таких 11 человек) или перенесли заболевание (таких семь человек), то есть один человек вакцинирован и переболел. На сегодняшний день клинические симптомы наблюдаются у 17 пациентов», — цитирует Попову «Интерфакс».
Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что коронавирус протекает у заболевших в легкой форме.
«Наблюдается лихорадка, слабость, головная боль, кашель, нарушение сна, катаральные явления, диарея у двоих больных. Один только больной жаловался на нарушение вкуса и обоняния», — добавила Попова.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru