Попова: 11 из 16 россиян с омикрон-штаммом были привиты от COVID-19

Как отметила главный санитарный врач, из 177 вернувшихся из-за границы граждан 16 оказались заражены омикрон-штаммом.

«Среди них, в основном, иммунные люди, это люди, которые или вакцинированы (таких 11 человек) или перенесли заболевание (таких семь человек), то есть один человек вакцинирован и переболел. На сегодняшний день клинические симптомы наблюдаются у 17 пациентов», — цитирует Попову «Интерфакс».

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что коронавирус протекает у заболевших в легкой форме.

«Наблюдается лихорадка, слабость, головная боль, кашель, нарушение сна, катаральные явления, диарея у двоих больных. Один только больной жаловался на нарушение вкуса и обоняния», — добавила Попова.

