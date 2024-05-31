Нидерландские депутаты возмутились из-за выступления Урганта и Познера в Амстердаме
Депутаты парламента Нидерландов от «Народной партии за свободу и демократию» Клэр Мартенс и Рубен Брекелманс возмутились из-за выступления российских телеведущих Ивана Урганта и Владимира Познера в Амстердаме, потребовав разъяснений от властей королевства. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на соответствующий запрос парламентариев.
Ургант и Познер выступили 28 мая в Theater Amsterdam. Нидерландские депутаты попросили главу МИД страны Ханке Брюинса Слота и государственного секретаря по культуре и СМИ Флер Грепер разъяснить ситуацию. Как отмечается в обращении, российские телеведущие — «пропагандисты», выступающие в работе «с ярко выраженной пророссийской позицией». Также Мартенс и Брекелманс указали, что Познер не осуждает действия РФ на Украине и «обвиняет Запад».
Как отмечается в обращении парламентариев, билеты на мероприятие продавались на полностью русскоязычном сайте, выступление могло быть рассчитано «в основном на русских в Нидерландах».
«Учитывая историю Познера и Урганта, то, что шоу ведется на русском языке, и ожидание того, что шоу посетят почти исключительно россияне, как вы оцениваете риск того, что это шоу будет способствовать... распространению российской дезинформации и российского нарратива?» — говорится в обращении.
Также парламентарии поинтересовались у представителей правительства, как выступление телеведущих соотносится с политикой других нидерландских культурных учреждений «по разрыву связей с Россией».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru