Нидерландские депутаты возмутились из-за выступления Урганта и Познера в Амстердаме

Ургант и Познер выступили 28 мая в Theater Amsterdam. Нидерландские депутаты попросили главу МИД страны Ханке Брюинса Слота и государственного секретаря по культуре и СМИ Флер Грепер разъяснить ситуацию. Как отмечается в обращении, российские телеведущие — «пропагандисты», выступающие в работе «с ярко выраженной пророссийской позицией». Также Мартенс и Брекелманс указали, что Познер не осуждает действия РФ на Украине и «обвиняет Запад».

Как отмечается в обращении парламентариев, билеты на мероприятие продавались на полностью русскоязычном сайте, выступление могло быть рассчитано «в основном на русских в Нидерландах».

«Учитывая историю Познера и Урганта, то, что шоу ведется на русском языке, и ожидание того, что шоу посетят почти исключительно россияне, как вы оцениваете риск того, что это шоу будет способствовать... распространению российской дезинформации и российского нарратива?» — говорится в обращении.

Также парламентарии поинтересовались у представителей правительства, как выступление телеведущих соотносится с политикой других нидерландских культурных учреждений «по разрыву связей с Россией».

