Попавший под ограничения Киркоров назвал Зеленского своим «зайкой»
Попавший под украинские санкции российский исполнитель Филипп Киркоров отреагировал на решение президента Украины Владимира Зеленского.
Артист назвал украинского лидера своим «зайкой». «Принимаю поздравления от всех друзей и знакомых о попадании в санкционный список доктора Геббельса, лидера свободного мира, радетеля за свободу слова, президента мистера Зеленского. Спасибо вам за признание моего таланта, за признание моей значимости и популярности», — написал Киркоров в соцсетях.
Певец считает, что подобным образом поступали нацисты, а теперь у них появились и последователи спустя 80 лет. Киркоров подчеркнул, что культуру, песни и произведения литературы нельзя отменить. Исполнитель заявил, что его старый товарищ по съемочной площадке слишком сильно вошел в роль, а заокеанский сценарий, который воплощает в жизнь Зеленский, приведет Украину к гибели.
«А пока мне повезло, запретили всего лишь мои песни, да, Зайка моя zelenskiy_official», — написал Киркоров.
Напомним, Зеленский подписал указ о новых санкциях против ряда артистов и представителей СМИ из России. В списке - 119 человек. Ограничения предполагают 14 мер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+3 127 / сут.
Умерли
394 тыс.+45 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+3 694 / сут.
- Экономист рассказал, каким будет курс доллара в 2023 году
- СМИ: полиция Бразилии вернула контроль над захваченными протестующими зданиями
- Попавший под ограничения Киркоров назвал Зеленского своим «зайкой»
- Зеленский заявил о переброске подкреплений в район Артемовска и Соледара
- ЕП: Евросоюз в ближайшие месяцы начнет переговоры по поставкам газа из РФ
- Вильфанд предупредил о сильных морозах в ряде регионах России
- ЕП: членам Евросовета стало труднее договариваться о новых санкциях
- Эрдоган заявил, что половина украинского зерна оседает в Европе
- В Германии допустили поставки Украине танков Leopard
- Туристов в Таиланд теперь пускают с ПЦР-тестом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru