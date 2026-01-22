Губернатор Курской области Хинштейн попал в ДТП

По его словам, он планировал работать в Конышёвском районе, однако из-за непогоды во время поездки «машину занесло и выбросило на обочину».

«Сейчас нахожусь в больнице... обошлось без серьёзных последствий. Пострадавших нет», - указал Хинштейн.

Он также извинился перед жителям, с которыми не смог встретиться, и призвал граждан быть аккуратными на дорогах.

Ранее глава подмосковного Реутова Филипп Науменко, в результате ДТП получивший тяжёлую черепно‑мозговую травму, умер в больнице, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».