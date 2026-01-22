Губернатор Курской области Хинштейн попал в ДТП
Губернатор Курской области Александр Хинштейн попал в ДТП. Как сообщает RT, об этом сам чиновник написал в своём Telegram-канале.
По его словам, он планировал работать в Конышёвском районе, однако из-за непогоды во время поездки «машину занесло и выбросило на обочину».
«Сейчас нахожусь в больнице... обошлось без серьёзных последствий. Пострадавших нет», - указал Хинштейн.
Он также извинился перед жителям, с которыми не смог встретиться, и призвал граждан быть аккуратными на дорогах.
Ранее глава подмосковного Реутова Филипп Науменко, в результате ДТП получивший тяжёлую черепно‑мозговую травму, умер в больнице, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- США официально учредили Совет мира по сектору Газа
- Губернатор Курской области Хинштейн попал в ДТП
- Главы МИД РФ и Белоруссии обсудили «Совет мира»
- Владелец пекарни «Машенька» опроверг закрытие бизнеса после обращения к Путину
- Рестораны вместо торговли: Какая трансформация предстоит российским ТЦ
- Российская армия поразила используемые ВСУ объекты энергетической инфраструктуры
- Сеть «OBI Россия» сменит название на «DOM Лента»
- Гражданка России погибла при столкновении поездов в Испании
- В Курской области нашли почти 1,4 тысячи без вести пропавших после вторжения ВСУ
- СМИ: В Европе обсуждают создание собственного ядерного оружия
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru