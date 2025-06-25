Что грозит участникам скандального флэшмоба пикап-гуру Алекса Лесли

Последователи так называемого «секс-гуру» Алекса Лесли (настоящее имя Александр Кириллов), домогающиеся девушек в Москве, могут получить от 15 суток до 10 лет тюрьмы, призывы самого «учителя» тянут на склонение к изнасилованию, объяснил в интервью НСН доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

Ранее ряд девушек пожаловались в полицию, что в центре Москвы некие мужчины подходили к ним, трогали и снимали это на видео. Оказалось, что это задание в рамках тренинга Лесли, который отругал своих подписчиков и выступил с еще более провокационным призывом. Соловьев возмутился действиями блогера, в отношении которого уже возбудили уголовное дело.