Что грозит участникам скандального флэшмоба пикап-гуру Алекса Лесли
В зависимости от сделанного ученики «гуру» могут быть осуждены за мелкое хулиганство, насильственные действия сексуального характера или по более тяжкой статье, сказал в эфире НСН Иван Соловьев.
Последователи так называемого «секс-гуру» Алекса Лесли (настоящее имя Александр Кириллов), домогающиеся девушек в Москве, могут получить от 15 суток до 10 лет тюрьмы, призывы самого «учителя» тянут на склонение к изнасилованию, объяснил в интервью НСН доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.
Ранее ряд девушек пожаловались в полицию, что в центре Москвы некие мужчины подходили к ним, трогали и снимали это на видео. Оказалось, что это задание в рамках тренинга Лесли, который отругал своих подписчиков и выступил с еще более провокационным призывом. Соловьев возмутился действиями блогера, в отношении которого уже возбудили уголовное дело.
«Я послушал комментарии этого секс-гуру, это просто отвратительно. Если в таком разрезе идет обучение и у него такое отношение к половой свободе и неприкосновенности лиц противоположного пола, здесь действительно есть состав склонения к изнасилованию, поскольку человек это признает открыто, нагло и цинично. Здесь все сейчас в руках у правоохранителей», - отметил юрист.
Он объяснил, что может грозить участникам скандального флэшмоба.
«Если это было в общественном месте, поначалу привлекают по статье КОАПа за мелкое хулиганство. Если мы говорим о нарушении общественного порядка, пренебрежения нормами морали и нравственности, это штраф до полутора тысяч рублей или административный арест на 15 суток. Если приставание перетекло в какие-то манипуляции с частями тела или требования к девушкам, это может квалифицироваться, как насильственные действия сексуального характера, за которые дают от 3 до 6 лет. Если же там были угрозы жизни и здоровью, то это более тяжкий состав - до 10 лет лишения свободы. Все зависит от того, что было сделано, и какие показания дали потерпевшие», - заключил собеседник НСН.
При этом Соловьев отметил, что книги Лесли могут изъять их продажи, если экспертиза признает их провоцирующими на угрожающее людям поведение.
В августе 2023 года Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение у картины Виктора Шамирова «Непосредственно Каха. Другой фильм», один из героев которого насилует спящую девушку, оправдывая себя тем, что она «сама виновата». В январе 2024 года юмористу Павлу Воле пришлось оправдываться за шутку о сексе со спящей девушкой, напоминает «Радиоточка НСН».
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