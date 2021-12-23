Попал под прицел: Адвокат объяснил, что грозит Лебедеву за шутки над мощами

Дела за оскорбление чувств верующих в последние годы не остаются без внимания, поэтому уйти от наказания блогеру Артемию Лебедеву не удастся, отметил в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» адвокат Коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Денис Широков.

Ранее Следственный комитет начал проверку о возможном нарушении права на свободу совести и вероисповедания после поста дизайнера и блогера Артемия Лебедева. В своем Telegram-канале он грубо высказался о желании верующих поклоняться «мертвому менеджеру» Ленину и мощам святых.

«Это оскорбление чувств верующих, нарушение права на свободу вероисповедания. Доказать, что он никого не оскорблял, невозможно. По данному направлению статей дело приняло такие обороты, что если кто-то обратил на это внимание, написал какое-нибудь заявление, чтобы провести проверку, то человек сразу попадает под прицел правоохранительных органов. Дальше уже от их решения зависит, привлекут его к уголовной ответственности или нет. Вопрос оскорбления чьих-то прав и чувств очень оценочный, если следователь считает, что оскорбляются чувства – значит, будет привлечен, если считает иначе – значит, не будет. Как можно объективно оценить, что чувства были оскорблены? Это догматический вопрос, и объективного ответа на данный вопрос нет», - объяснил юрист.