Попал под прицел: Адвокат объяснил, что грозит Лебедеву за шутки над мощами

Уйти от ответственности за свои слова о мощах святых известному дизайнеру вряд ли удастся, однако лишение свободы за грубые высказывания ему не грозит, пояснил адвокат Денис Широков.

Дела за оскорбление чувств верующих в последние годы не остаются без внимания, поэтому уйти от наказания блогеру Артемию Лебедеву не удастся, отметил в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» адвокат Коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Денис Широков.

Ранее Следственный комитет начал проверку о возможном нарушении права на свободу совести и вероисповедания после поста дизайнера и блогера Артемия Лебедева. В своем Telegram-канале он грубо высказался о желании верующих поклоняться «мертвому менеджеру» Ленину и мощам святых.

«Это оскорбление чувств верующих, нарушение права на свободу вероисповедания. Доказать, что он никого не оскорблял, невозможно. По данному направлению статей дело приняло такие обороты, что если кто-то обратил на это внимание, написал какое-нибудь заявление, чтобы провести проверку, то человек сразу попадает под прицел правоохранительных органов. Дальше уже от их решения зависит, привлекут его к уголовной ответственности или нет. Вопрос оскорбления чьих-то прав и чувств очень оценочный, если следователь считает, что оскорбляются чувства – значит, будет привлечен, если считает иначе – значит, не будет. Как можно объективно оценить, что чувства были оскорблены? Это догматический вопрос, и объективного ответа на данный вопрос нет», - объяснил юрист.
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По данным адвоката, Лебедев может получить штраф или принудительные работы.

«Публичное выражение явного неуважения к религиозным чувствам – это 148 статья, если часть 1, то лишения свободы до одного года. То есть это преступление небольшой тяжести. Если он это сделал в интернете, не в специальных местах, не в храмах, как это делали небезызвестные Pussy Riot, тогда он может быть привлечен по этой статье. Надо смотреть, что он конкретно говорил, если ничего такого жесткого не было сказано, то тут скорее проверку проведут да и успокоятся, чтобы в последующем такого не повторялось. Но здесь нужно сразу сделать пометку: если он ранее не судим, а, по-моему, Артемий Лебедев у нас в тюрьме не сидел, то лишение свободы ему не грозит. То есть там есть штраф, обязательные работы, принудительные, но если человек ранее не привлекался, то в тюрьме он не окажется совершенно точно», - резюмировал адвокат.

Ранее запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что придавать слишком большое внимание мнению дизайнера Артемия Лебедева о вероисповедании глупо, но верующим людям имеет смысл иногда поглядывать на самих себя и на свои действия со стороны.

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ФОТО: Церковь Украина
ТЕГИ:Уголовная ОтветственностьОскорбление Чувств Верующих
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