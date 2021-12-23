СМИ: Следователи проверят пост дизайнера Лебедева о мощах святых
Следственный комитет РФ организовал проверку о возможном нарушении права на свободу совести и вероисповедания после поста дизайнера Артемия Лебедева в Telegram-канале о мощах святых. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как отмечается, проверка проводится по ч. 1 ст. 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»).
Ранее Лебедев написал в своем Telegram-канале о Мавзолее Ленина и мощах святых. Он выразил недоумение в том, что люди хотят посетить подобные места.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,3 млн+25 264 / сут.
Умерли
300 тыс.+1 020 / сут.
Выздоровели
9,1 млн+42 322 / сут.
- Украина и Венгрия договорились о поставках газа в 2022 году
- В Саратовской области возбудили дело против женщины, выбросившей детей в овраг
- Десантники проведут масштабные учения в Крыму и Краснодарском крае
- «Газпром» вновь не забронировал мощности газопровода «Ямал-Европа»
- «Гость» из Украины»: Поклонская заявила о попытке неизвестного проникнуть в ее дом в Крыму
- Россиян предупредили о повышении цен на грузоперевозки на 15-25%
- В атмосфере Москвы заметили редкую алмазную пыль
- Рособрнадзор не планирует упрощать ЕГЭ в 2022 году из-за коронавируса
- Тимошенко: Украину экономически уничтожают
- Бывший офицер ЦРУ предрек катастрофу из-за подготовки «партизан» на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru