СМИ: Следователи проверят пост дизайнера Лебедева о мощах святых

Следственный комитет РФ организовал проверку о возможном нарушении права на свободу совести и вероисповедания после поста дизайнера Артемия Лебедева в Telegram-канале о мощах святых. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Как отмечается, проверка проводится по ч. 1 ст. 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»).

Ранее Лебедев написал в своем Telegram-канале о Мавзолее Ленина и мощах святых. Он выразил недоумение в том, что люди хотят посетить подобные места.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроверкаСледственный КомитетTelegramРоссия
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