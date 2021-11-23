Оболонский призвал защищать чувства атеистов
Исполнительный директор Национального родительского комитета отметил, что в России много атеистов, и их чувства никто не задевает.
Необходимо уважать не только чувства верующих, но и чувства людей, которые не относят себя ни к одной религии, заявил исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России Юрий Оболонский Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«Мы должны с уважением относиться к каждому гражданину. Я считаю, что нужно уважать чувства не только верующих, но и в нашем обществе мы уважаем людей, которые глубоко неверующие, таких тоже большое количество. Если у человека нет таких чувств, ни в коем случае нельзя навязывать», - отметил он.
Люди, которые разрушают фундаментальные принципы государства должны нести максимальное наказание, заявил Юрий Оболонский ранее.
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