Оболонский призвал защищать чувства атеистов

Необходимо уважать не только чувства верующих, но и чувства людей, которые не относят себя ни к одной религии, заявил исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России Юрий Оболонский Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

«Мы должны с уважением относиться к каждому гражданину. Я считаю, что нужно уважать чувства не только верующих, но и в нашем обществе мы уважаем людей, которые глубоко неверующие, таких тоже большое количество. Если у человека нет таких чувств, ни в коем случае нельзя навязывать», - отметил он.

Люди, которые разрушают фундаментальные принципы государства должны нести максимальное наказание, заявил Юрий Оболонский ранее.

