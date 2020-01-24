Понятные правила игры. В ОНФ призвали тщательно рассмотреть закон о коллекторах

«Вопросов много, закон точно нужен. Сегодня это, к сожалению, не совсем урегулировано. У собственника есть один способ – если он не согласен с договорами, которая заключает управляющая организация, ее можно сменить путем решения на общем собрании собственников. Но правила, конечно же, нужны, чтобы изменить отношение к коллекторам. Сейчас оно приобрело негативную окраску, а жаль. Долгами заниматься нужно. Но ситуацию нужно менять. Есть управляющие компании, они являются заказчиками услуг. Главное – это понятные правила, чтобы нам защитить жителя и потребителя услуг, в том числе от услуг коллекторов. В то же время правила должны быть понятны и управляющим компаниям, и коллекторским агентствам», - добавила она.

Ранее исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева рассказала на пресс-конференции НСН, кто отказывается оплачивать долги по ЖКХ. По ее словам, это либо маргиналы, ведущие асоциальный образ жизни, либо напротив, приближенные к органам власти граждане, у которых в собственности числится по нескольку квартир.

