Понятные правила игры. В ОНФ призвали тщательно рассмотреть закон о коллекторах
Руководитель Ассоциации советов домов, эксперт Общероссийского народного фронта по ЖКХ в ходе пресс-конференции НСН заявила, что многочисленные вопросы к коллекторам и должникам необходимо упорядочить и сделать доступными для понимания всех участников отношений.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоялась пресс-конференция на тему: «Час расплаты: Коллекторов привлекут к взысканию долгов по ЖКХ».
СМИ сообщили, что рабочая группа по реализации механизма «регуляторной гильотины» разрабатывает законопроект, который разрешит привлекать профессиональных коллекторов к взысканию задолженностей граждан за ЖКХ. Кроме того, в отношении таких долгов, в отличие от прочих, досудебный порядок возврата просрочки не будет обязательным. Также изменения коснутся Федеральной службы судебных приставов, которая, согласно известной информации о новом законопроекте, будет вести два госреестра: профессиональных коллекторов, к которым предъявят повышенные требования, и остальных взыскателей.
Руководитель Ассоциации советов домов, эксперт Общероссийского народного фронта по ЖКХ Юлия Белехова заявила о необходимости четко прописать в законе весь механизм взыскания долгов, чтобы он был понятен собственникам.
«Вопросов много, закон точно нужен. Сегодня это, к сожалению, не совсем урегулировано. У собственника есть один способ – если он не согласен с договорами, которая заключает управляющая организация, ее можно сменить путем решения на общем собрании собственников. Но правила, конечно же, нужны, чтобы изменить отношение к коллекторам. Сейчас оно приобрело негативную окраску, а жаль. Долгами заниматься нужно. Но ситуацию нужно менять. Есть управляющие компании, они являются заказчиками услуг. Главное – это понятные правила, чтобы нам защитить жителя и потребителя услуг, в том числе от услуг коллекторов. В то же время правила должны быть понятны и управляющим компаниям, и коллекторским агентствам», - добавила она.
Ранее исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева рассказала на пресс-конференции НСН, кто отказывается оплачивать долги по ЖКХ. По ее словам, это либо маргиналы, ведущие асоциальный образ жизни, либо напротив, приближенные к органам власти граждане, у которых в собственности числится по нескольку квартир.
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