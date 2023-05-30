«Что-то не то»: Депутат Лантратова призвала вырезать сцены насилия из компьютерных игр
Первый зампред думского комитета по просвещению заявила НСН, что для игр необходимо ввести прокатные удостоверения по аналогии с фильмами.
Для распространения на территории России компьютерных игр следует выдавать прокатные удостоверения, как для кино, заявила первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова в беседе с НСН.
«Когда выходит на наш рынок какой-то иностранный фильм, мы можем заметить, что нецензурные фразы у нас переводятся по-другому. Или какие-то сцены насилия могут быть вырезаны из фильма. Я об этом говорю. Фильм получает прокатное удостоверение, если вырезаны такие сцены, поцелуй однополой пары или еще что-то. Игра в целом может быть нормальная, но в определенный момент показывается что-то не то», - отметила она.
По ее словам, в играх зачастую присутствуют сцены насилия, которые никак не влияют на сюжет игры, но оказывают воздействие на психику ребенка.
«В Америке есть целая премия за реалистичное изображение смены пола в компьютерных играх. У них есть целые номинации. Или есть игры, где нужно прийти в школу и кого-то расстрелять. Эти сцены нужно вырезать, ничего в игре не поменяется. Зачастую эти сцены сознательно внедряются в игру. Я считаю, что это необходимо, потому что дети играют в игры, смотрят фильм, а потом у нас статистика показывает вовлечение в такие вещи. Такие игры детям не нужны, но я не говорю о запрете игр», - добавила собеседница НСН.
Родители бьют тревогу из-за игровой зависимости детей, депутаты должны выработать государственную политику в этой области, заявила ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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