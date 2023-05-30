«Что-то не то»: Депутат Лантратова призвала вырезать сцены насилия из компьютерных игр

По ее словам, в играх зачастую присутствуют сцены насилия, которые никак не влияют на сюжет игры, но оказывают воздействие на психику ребенка.

«В Америке есть целая премия за реалистичное изображение смены пола в компьютерных играх. У них есть целые номинации. Или есть игры, где нужно прийти в школу и кого-то расстрелять. Эти сцены нужно вырезать, ничего в игре не поменяется. Зачастую эти сцены сознательно внедряются в игру. Я считаю, что это необходимо, потому что дети играют в игры, смотрят фильм, а потом у нас статистика показывает вовлечение в такие вещи. Такие игры детям не нужны, но я не говорю о запрете игр», - добавила собеседница НСН.

Родители бьют тревогу из-за игровой зависимости детей, депутаты должны выработать государственную политику в этой области, заявила ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

