«Понадобятся годы!»: Ветпрепараты не успеют пройти все исследования до 1 октября

Ранее в пресс-службе Минпромторга сообщили, что ведомство предлагает с 1 октября 2024 года ввести обязательную маркировку лекарственных препаратов для ветеринарного применения. При этом обязательную регистрацию в информационной системе маркировки участников оборота ветпрепаратов планируется запустить с 1 сентября 2024 года, а до 31 августа 2024 года будет проходит добровольный эксперимент по маркировке. Шеляков усомнился, что за оставшиеся несколько месяцев можно будет провести все необходимые испытания препаратов.

«Согласно существующему ветеринарному законодательству, мы вообще не имеем права пользоваться медицинскими средствами в процессе лечения животных. Однако же все ветврачи нарушают этот запрет, поскольку именно ветеринарных препаратов очень мало, их явно недостаточно для полного цикла лечебного процесса. Наверное, эта маркировка нужна, чтобы не было нарушений. Но замечу, что каждый препарат, который мы хотим адаптировать для ветеринарии, должен проходить клинические, биологические и токсикологические исследования, а это очень дорого и долго, обычно они длятся годами. Хотя, безусловно, это позитивные шаги», — сказал Шеляков.

Также собеседник НСН посетовал на то, что санкционные меры облегчили жизнь спекулянтам, и предрек снижение качества препаратов из-за их завоза параллельным импортом.

«Контрафакта на рынке больше не стало, однако от всех заградительных барьеров, санкций и недружественных шагов выигрывают только спекулянты. Ведь препараты все равно остаются, но они идут параллельным импортом. Из-за этого удлиняются логистические цепочки, стоимость препарата порой вырастает в несколько раз. Мало того, что не все препараты можно заменить отечественным аналогом соответствующего качества, но и качество ввозимых лекарств может ухудшиться, поскольку все они требуют особых условий перевозки и хранения. При параллельном импорте обеспечить их зачастую либо сложно, либо невозможно», — добавил врач.

В заключение Шеляков допустил определенный дефицит лекарств на рынке в переходный период.

«Уже бывали ситуации, когда требуется маркировка или лицензия на какой-то препарат, сроки поджимают, а она не готова. Запретить-то успели, а достаточного количества препаратов выпустить не успели. Желательно, чтобы переходный период не был жестким, а в течение него можно стимулировать покупателя рублем. Если маркированные препараты будут доступными, все будут стараться их покупать, потому что они, во-первых, дешевле, во-вторых, прошли все испытания. К тому же, будет много факторов, которые простимулируют врачей переходить на лицензированные препараты», — подытожил он.

Ранее Шеляков заявил, что в России сегодня нет достойной альтернативы ветеринарному наркозу, некоторым кормам и вакцинам для животных.

