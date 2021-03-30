Помпео обвинил ВОЗ в дезинформации после доклада о происхождении коронавируса

Бывший госсекретарь США Майк Помпео после публикации доклада ВОЗ об итогах миссии специалистов в Ухане обвинил международную организацию в сотрудничестве с Пекином. Об этом пишет «Интерфакс».

Он заявил, что наиболее вероятным источником возникновения вируса SARC-CoV-2 является лаборатория в Ухане, вопреки противоположному утверждению доклада экспертов.