Помпео обвинил ВОЗ в дезинформации после доклада о происхождении коронавируса

Бывший госсекретарь США Майк Помпео после публикации доклада ВОЗ об итогах миссии специалистов в Ухане обвинил международную организацию в сотрудничестве с Пекином. Об этом пишет «Интерфакс».

Он заявил, что наиболее вероятным источником возникновения вируса SARC-CoV-2 является лаборатория в Ухане, вопреки противоположному утверждению доклада экспертов.

ВОЗ: в декабре 2019 года в Ухане коронавирусом болели более тысячи человек

Ранее специалисты ВОЗ опубликовали доклад, где назвали версию утечки вируса из лаборатории в КНР «крайне маловероятной». К вероятным теориям ученые отнесли заражение через замороженные продукты, передачу человеку другим животным организмом-носителем и прямое зоонозное распространение.



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ФОТО: РИА Новости
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