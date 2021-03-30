Помпео обвинил ВОЗ в дезинформации после доклада о происхождении коронавируса
Бывший госсекретарь США Майк Помпео после публикации доклада ВОЗ об итогах миссии специалистов в Ухане обвинил международную организацию в сотрудничестве с Пекином. Об этом пишет «Интерфакс».
Он заявил, что наиболее вероятным источником возникновения вируса SARC-CoV-2 является лаборатория в Ухане, вопреки противоположному утверждению доклада экспертов.
Ранее специалисты ВОЗ опубликовали доклад, где назвали версию утечки вируса из лаборатории в КНР «крайне маловероятной». К вероятным теориям ученые отнесли заражение через замороженные продукты, передачу человеку другим животным организмом-носителем и прямое зоонозное распространение.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,5 млн+8 277 / сут.
Умерли
98 442+409 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+9 588 / сут.
- Лукашенко ввел ответные санкции против ЕС
- Лукашенко подписал указ о контрсанкциях
- Глава ВОЗ призвал изучить версию о лабораторном происхождении COVID-19
- Помпео обвинил ВОЗ в дезинформации после доклада о происхождении коронавируса
- Вооруженные мечами сикхи атаковали полицию в Индии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru