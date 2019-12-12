Помощница Петросяна прокомментировала сообщения о свадьбе с юмористом
Помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, которую СМИ назвали его новой женой, прокомментировала многочисленные сообщения об их свадьбе. Она была вынуждена прокомментировать происходящее, поскольку новости о личной жизни юмориста и его помощницы активно продолжают обсуждать пользователи сети. Так, на своей странице в Instagram Брухунова сообщила, что «ее жизнь не поменялась, и она существует в привычном для себя режиме и ни на что не жалуется».
Кроме того, она сделала акцент на том, что остается самостоятельным человеком, а «не довеском к артисту Евгению Петросяну». Также Татьяна Брухунова настоятельно попросила представителей СМИ больше не обращаться к ней за комментариями по поводу её личной жизни, пишут Дни.ру.
Напомним, несколько дней назад помощница Евгения Петросяна опубликовала в Instagran букет белых цветов. Именно после этого поста пользователи соцсетей и журналисты предположили, что она вышла замуж за юмориста. Из-за возникшей вокруг публикации шумиха девушка была вынуждена удалить пост.
Что касается самого Евгения Петросяна, то он не опровергает информацию о женитьбе, но и не подтверждает ее.
В ноябре 2018 года Петросян и Степаненко развелись. По словам адвоката юмориста, Степаненко намеренно затягивала бракоразводный процесс, который и без того был связан с тяжбами по поводу раздела имущества. В частности, юморист заявлял о том, что Степаненко не пускает его в квартиру, где проходили съемки телепередачи Петросяна «Смехопанорама». Адвокат Жорин в эфире НСН назвал это «оккупацией».
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