Помощница Петросяна прокомментировала сообщения о свадьбе с юмористом

Помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, которую СМИ назвали его новой женой, прокомментировала многочисленные сообщения об их свадьбе. Она была вынуждена прокомментировать происходящее, поскольку новости о личной жизни юмориста и его помощницы активно продолжают обсуждать пользователи сети. Так, на своей странице в Instagram Брухунова сообщила, что «ее жизнь не поменялась, и она существует в привычном для себя режиме и ни на что не жалуется».

Кроме того, она сделала акцент на том, что остается самостоятельным человеком, а «не довеском к артисту Евгению Петросяну». Также Татьяна Брухунова настоятельно попросила представителей СМИ больше не обращаться к ней за комментариями по поводу её личной жизни, пишут Дни.ру.