Помощница Николаева прокомментировала госпитализацию артиста

Помощница российского певца Игоря Николаева рассказала о состоянии артиста после того, как он был госпитализирован с подозрением на коронавирус.

«Мы все люди. И мы все болеем в периоды осень-весна и, слава Богу, выздоравливаем», — ответила Юлия на просьбу телеканала 360 прокомментировать состояние исполнителя.