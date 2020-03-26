Рубальская боится, что подхватила от Лещенко COVID-19
Российская поэтесса Лариса Рубальская опасается, что могла заразиться коронавирусом от Льва Лещенко по время съёмок телепередачи, посвящённой певице Валентине Толкуновой. Рубальская, узнавшая, что у певца подтвердился COVID-19, срочно сдала тест на инфекцию. Об этом она рассказал в своём Instagram.
Как пишут «Дни.ру», 74-летняя Рубальская как раз оказывается в зоне риска по возрасту. «Держитесь подальше друг от друга», – призвала она своих подписчиков.
Съёмки с участием Льва Лещенко проходили 17 марта в студии программы Андрея Малахова «Привет, Андрей!». За одним столом сидели многие звёзды, но Рубальская была ближе всего к Народному артисту России.
Ранее сегодня стало известно, что анализы на коронавирус у Льва Лещенко дали положительный результат. Правда, окружение певца это не подтверждает официально.
Он был госпитализирован с воспалением лёгких вместе с супругой в больницу в Коммунарке в начале этой недели. Сообщается об ухудшении его состояния, якобы у певца начался отёк лёгких. Лариса Рубальская пожелала ему выздоровления.
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