Омбудсмен Володарский призвал учителей использовать ИИ
Амет Володарский заявил НСН, что учителя сегодня сильно загружены, им необходима помощь в ряде процессов.
Искусственный интеллект (ИИ) могут применять в школе в качестве промежуточного контроля знаний ребенка, заявил омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в пресс-центре НСН.
«Я за то, чтобы искусственный интеллект применяли в школе в качестве некого промежуточного контроля знаний ребенка. Это привело бы к некому высвобождению времени учителей, они сегодня очень сильно перегружены, некоторые из них даже занимаются деятельностью, которая не входит в их обязанности. Почему бы не использовать работающие механизмы и инструменты для помощи», — отметил он.
Сегодня важно научить детей использовать ИИ для корректного поиска информации и решения задач, а учителя с его помощью могли бы верифицировать данные и выстраивать индивидуальную учебную программу, заявил в беседе с НСН омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.
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