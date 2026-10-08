Омбудсмен Володарский призвал учителей использовать ИИ

Амет Володарский заявил НСН, что учителя сегодня сильно загружены, им необходима помощь в ряде процессов. 

Искусственный интеллект (ИИ) могут применять в школе в качестве промежуточного контроля знаний ребенка, заявил омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в пресс-центре НСН.

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«Я за то, чтобы искусственный интеллект применяли в школе в качестве некого промежуточного контроля знаний ребенка. Это привело бы к некому высвобождению времени учителей, они сегодня очень сильно перегружены, некоторые из них даже занимаются деятельностью, которая не входит в их обязанности. Почему бы не использовать работающие механизмы и инструменты для помощи», — отметил он.

Сегодня важно научить детей использовать ИИ для корректного поиска информации и решения задач, а учителя с его помощью могли бы верифицировать данные и выстраивать индивидуальную учебную программу, заявил в беседе с НСН омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:Искусственный ИнтеллектУчитель

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