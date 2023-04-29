Инфекционист заявил об угрозе роста заболеваемости COVID-19 после майских праздников

Как отметил эксперт, основная группа заболевших COVID-19 — школьники. Рост заболеваемости не будет напрямую связан с майскими выходными. По словам Тимакова, россияне не будут обращаться за диагностикой в праздничные дни, поэтому в течение двух ближайших недель специалисты зафиксируют снижение заболеваемости.

«После того, как все вернутся из отпусков, мы увидим повышение заболеваемости. Это будут не абсолютно истинные цифры, а связанные с особенностью выявления этой коронавирусной инфекции во время каникул», — указал инфекционист.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что к концу мая в России ожидается всплеск заболеваемости новым подвариантом коронавируса «Арктур», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

