Инфекционист заявил об угрозе роста заболеваемости COVID-19 после майских праздников
Относительный рост заболеваемости коронавирусом в России возможен после майских праздников. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с ТАСС.
Как отметил эксперт, основная группа заболевших COVID-19 — школьники. Рост заболеваемости не будет напрямую связан с майскими выходными. По словам Тимакова, россияне не будут обращаться за диагностикой в праздничные дни, поэтому в течение двух ближайших недель специалисты зафиксируют снижение заболеваемости.
«После того, как все вернутся из отпусков, мы увидим повышение заболеваемости. Это будут не абсолютно истинные цифры, а связанные с особенностью выявления этой коронавирусной инфекции во время каникул», — указал инфекционист.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что к концу мая в России ожидается всплеск заболеваемости новым подвариантом коронавируса «Арктур», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru