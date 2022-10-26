Кадыров призвал российских военных забирать обмундирование у военнослужащих ВСУ
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал мобилизованных россиян, недовольных качеством обмундирования, забирать оружие и форму у военнослужащих ВСУ. Об этом чеченский лидер заявил в своем Telegram-канале.
Кадыров убежден, что каждому уважающему себя человеку необходимо самому позаботиться об обеспечении себя оружием и отправиться на войну с «этим сатанизмом».
Также в своем видеообращении глава Чечни привел в пример Великую Отечественную войну и советских солдат, испытывавших недостаток еды. «Все равно они выиграли, у них был дух, была вера. А что мы? Мы что, плакать должны?» — обратился Кадыров к своим подписчикам.
Ранее Кабинет министров России принял дополнительные меры для экипировки участников СВО. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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