Путин обещал решить вопрос нехватки экипировки в ходе СВО

На встрече с российским лидером глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев рассказал, что в некоторых военных частях остро стоит проблема обеспечения мобилизованных зимней экипировкой.

Глава государства пообещал обязательно с этим разобраться.

«Мне казалось, что все уже решено. Тем не менее, если где-то что-то ещё требует особого внимания нашего, то, конечно, я бы вас просил просто дать дополнительную информацию. Обязательно с этим разберемся и как можно быстрее», — заключил он.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что темпы реализации задач по экипировке, медикаментам для нужд Вооружённых сил страны должны постоянно наращиваться, сообщает RT.

