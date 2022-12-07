Путин обещал решить вопрос нехватки экипировки в ходе СВО
Президент РФ Владимир Путин заявил, что вопросы нехватки экипировки для российских военнослужащих в зоне спецоперации на Украине будут решены «как можно быстрее», сообщает РИА Новости.
На встрече с российским лидером глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев рассказал, что в некоторых военных частях остро стоит проблема обеспечения мобилизованных зимней экипировкой.
Глава государства пообещал обязательно с этим разобраться.
«Мне казалось, что все уже решено. Тем не менее, если где-то что-то ещё требует особого внимания нашего, то, конечно, я бы вас просил просто дать дополнительную информацию. Обязательно с этим разберемся и как можно быстрее», — заключил он.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что темпы реализации задач по экипировке, медикаментам для нужд Вооружённых сил страны должны постоянно наращиваться, сообщает RT.
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