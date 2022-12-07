Путин обещал решить вопрос нехватки экипировки в ходе СВО

Президент РФ Владимир Путин заявил, что вопросы нехватки экипировки для российских военнослужащих в зоне спецоперации на Украине будут решены «как можно быстрее», сообщает РИА Новости.

Кадыров призвал российских военных забирать обмундирование у военнослужащих ВСУ

На встрече с российским лидером глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев рассказал, что в некоторых военных частях остро стоит проблема обеспечения мобилизованных зимней экипировкой.

Глава государства пообещал обязательно с этим разобраться.

«Мне казалось, что все уже решено. Тем не менее, если где-то что-то ещё требует особого внимания нашего, то, конечно, я бы вас просил просто дать дополнительную информацию. Обязательно с этим разберемся и как можно быстрее», — заключил он.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что темпы реализации задач по экипировке, медикаментам для нужд Вооружённых сил страны должны постоянно наращиваться, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВладимир ПутинВоеннослужащиеСПЧМобилизация
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры