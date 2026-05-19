«Погодные чудеса, которые на нас свалились, активизировали деятельность животных в целом. Дело в том, что перемещению клещей очень сильно способствуют животные. Я наблюдал случаи, когда на обработанную территорию заново заходит клещ, подтаскивают его и выгуливаемые домашние собаки, и птицы, и белки, которых довольно много сегодня в городах. Ежи тоже в этом процессе активно участвуют, они накапливают в себе клещей, могут переносить большое количество. Погодные условия влияют на активность животных, жара или похолодание заставляет животных перемещаться, так как они забоятся о пище. Плюс мобильность населения растет, раньше она включала больше заграничные поездки, а теперь люди чаще путешествуют, чаще в выходные дни выбираются на природу», - объяснил он.

Он также рассказал, как долго клещи будут «кошмарить» россиян.

«Клещи в целом по стране уйдут к концу июня. Для меня маркером является клубника, когда активно пойдет местная клубника, к этому времени сворачивается количество укусов», - добавил собеседник НСН.

Африканских клещей можно встретить в южных регионах России, но они любят исключительно сухую, пустынную местность. Об этом НСН рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

