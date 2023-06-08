Помилование россиянки Сапеги оценили в Кремле
Помилование россиянки Софьи Сапеги президентом Белоруссии в Кремле восприняли позитивно. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, российская сторона признательна Белоруссии за решение о помиловании россиянки. Как отметил Песков, это решение идет в унисон с братским характером отношений между двумя странами.
Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение помиловать Софью Сапегу. Год назад Гродненский областной суд признал ее виновной в разжигании социальной ненависти и разглашении персональных данных. Россиянка была приговорена к шести годам заключения с отбыванием наказания в гомельской женской колонии. После приговора Сапега написала прошение на имя президента республики Александра Лукашенко с просьбой о помиловании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru