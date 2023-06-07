Лукашенко помиловал Софью Сапегу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал Софью Сапегу. Её передали российской делегации во главе с губернатором Приморья Олегом Кожемяко.
В своей речи Сапега поблагодарила Лукашенко за его поступок, а также призналась, что пока находится в шоковом состоянии.
«Хочется поблагодарить Александра Григорьевича Лукашенко во всяком случае за ту возможность, что он мне предоставил. За подарок не только для меня, но и для всей моей семьи. За возможность вернуться домой к маме и отцу. За возможность стоять здесь, а не там (кивает в сторону колонии). За то, что мне был дан второй шанс. Он был дан немногим, но мне действительно очень повезло», - сказала Сапега.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru