Власти Кузбасса молниеносно отреагировали на угрозы женщине, пожаловавшейся Путину

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поручил в течение часа разобраться, кто угрожал жительнице Новокузнецка за жалобу Владимиру Путину. Следователи уже начали проверку и ищут тех, кто требовал у женщины снять вопрос с Прямой линии.

Во время Прямой лини президента России Владимира Путина, проходящей в среду, жительница Новокузнецка Елена Калинина пожаловалась на протекающую кровлю коррекционного детского сада-школы №235. По словам волонтера прямой линии, когда местные чиновники узнали об обращении, женщине стали угрожать лишением опекунства. Президент России потребовал от главы Кузбасса принять меры к чиновникам, запугивающим женщину, отмечает ТАСС.

«Балакиревой Софье Юрьевне (министр образования Кузбасса - прим. НСН) немедленно выехать в Новокузнецк, детский сад-школа №235. Разобраться с состоянием дел по крыше детского сада и разобраться с вопросами, кто угрожал заявительнице по поводу ремонта школы. В течение часа мне доложить результаты", - говорится в видеообращении Цивилева в его официальном Telegram-канале, опубликованном в 14:33 по московскому времени.

В 14:47 на сайте Следственного управления СК РФ по Кемеровской области-Кузбассу появилось сообщение о проведении доследственной проверки по обращению жительницы Новокузнецка к президенту России.

«Следователи незамедлительно выехали к заявительнице с целью ее опроса, устанавливаются лица, звонившие с требованиями снять вопрос с Прямой линии. После изучения всех доводов, изложенных в информации, будет принято процессуальное решение», - говорится в сообщении.

Ведомство проводит доследственную проверку по фактам халатности в организации работы детского сада и по факту превышения должностных полномочий в отношении женщины, обратившейся к Путину.



