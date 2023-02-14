Совет директоров VK одобрил потенциальную перерегистрацию компании в России
Совет директоров VK одобрил возможную перерегистрацию компании с Британских Виргинских островов в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе VK Company Limited.
Отмечается, что руководство приняло такое решение накануне. Редомициляция компании возможна «при условии соблюдения применимых законодательных и регуляторных требований».
После перерегистрации VK станет международной публичной компанией и сможет продолжить деятельность в качестве юрлица в России, пишет RT.
В организации подчеркнули, что перенос места регистрации соответствует интересам компании и акционеров «в текущей ситуации, когда подавляющее большинство активов базируется и приносит выручку в России, а число российских держателей ценных бумаг увеличилось».
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