Совет директоров VK одобрил потенциальную перерегистрацию компании в России

Отмечается, что руководство приняло такое решение накануне. Редомициляция компании возможна «при условии соблюдения применимых законодательных и регуляторных требований».

После перерегистрации VK станет международной публичной компанией и сможет продолжить деятельность в качестве юрлица в России, пишет RT.

В организации подчеркнули, что перенос места регистрации соответствует интересам компании и акционеров «в текущей ситуации, когда подавляющее большинство активов базируется и приносит выручку в России, а число российских держателей ценных бумаг увеличилось».

