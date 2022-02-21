Пользователи сообщили о сбое в работе сервисов «Яндекса»
Сбой зафиксирован в работе сервисов «Яндекс». Об этом сообщает портал Downdetector.
По данным ресурса, отслеживающего неполадки на популярных интернет-сайтах, большинство пользователей (81%) жалуется на сбои в работе сайта «Яндекса». При этом 12% юзеров сообщают о проблемах с авторизацией, 7% — о неисправностях в работе поиска.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Яндекса», специалисты компании работают над устранением неполадок.
Накануне на сбои пожаловались пользователи сервиса «Сбербанк Онлайн», напоминает РИА ФАН. Клиенты банка не могли проводить операции, в приложении сообщалось о технических работах, пишет Ura.ru.
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