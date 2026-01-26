Авиакомпании сообщили о глобальном сбое в системах бронирования и регистрации

В частности, в компании «Аэрофлот» указали, что в этой связи введено временное ограничение регистрации пассажиров и багажа, а также на оформление, переоформление и возврат билетов и дополнительных услуг. Отмечается, что возможны корректировки в расписании.

Как пишет RT, в настоящее время Минтранс РФ и Росавиация усилили мониторинг и работают над минимизацией влияния возникших сложностей.

«Где это возможно, осуществляется ручной способ регистрации... принимаются другие меры реагирования на ситуацию», - говорится в сообщении.

Ранее в Генпрокуратуре РФ заявили о возбуждении уголовного дела по факту сбоя в информационной системе «Аэрофлота», который произошёл в июле 2025 года в результате хакерской атаки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

