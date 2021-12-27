Пользователи Сбербанка сообщили о сбоях в приложении
27 декабря 202123:12
Пользователи Сбербанка в РФ сообщают о сбоях в приложении банка. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.
Уже зарегистрировано более 850 жалоб. О проблемах сообщают из Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода, Краснодара.
Также пользователи отмечают сбои в работе сайта.
Ранее в понедельник пользователи Telegram сообщили о сбоях в работе мессенджера.
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27 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru