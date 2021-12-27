Пользователи Сбербанка сообщили о сбоях в приложении

Уже зарегистрировано более 850 жалоб. О проблемах сообщают из Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода, Краснодара.

Также пользователи отмечают сбои в работе сайта.

Ранее в понедельник пользователи Telegram сообщили о сбоях в работе мессенджера.



