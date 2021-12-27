Пользователи Сбербанка сообщили о сбоях в приложении

Пользователи Сбербанка в РФ сообщают о сбоях в приложении банка. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

В Сбербанке ожидают роста ставок по ипотеке до двухзначных в 2022 году

Уже зарегистрировано более 850 жалоб. О проблемах сообщают из Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода, Краснодара.

Также пользователи отмечают сбои в работе сайта.

Ранее в понедельник пользователи Telegram сообщили о сбоях в работе мессенджера.

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ФОТО: РИА Новости//Евгений Биятов
ТЕГИ:СбойСбербанк
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