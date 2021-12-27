Пользователи Telegram жалуются на сбои в работе мессенджера
Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджера. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных ресурсов.
Среди жалоб - сбои в работе приложения, проблемы с отправкой сообщений.
В РФ большинство жалоб приходится на столицу и Петербург. Также о проблемах сообщают из Белоруссии, Украины и Молдавии.
Ранее сообщалось, что Telegram стал самым быстрорастущим в России в 2021 году, за год объем мобильного интернет-трафика в приложении вырос более чем в два раза. К таким выводам пришли специалисты МегаФона на основе анализа больших данных.
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