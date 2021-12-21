В Сбербанке ожидают роста ставок по ипотеке до двухзначных в 2022 году
Ставки по ипотечным кредитам в 2022 году могут подняться до двузначных значений. Такой прогноз дал заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев. По его словам, всё будет зависеть от поведения рынка, развития инфляции, ключевой ставки ЦБ.
Если инфляция начнёт сокращаться, то сначала будет подорожание ипотеки, потом стабилизация ее стоимости и затем снижение ставок по ней, пояснил динамику Царёв. По его оценке, превысят ли ставки по ипотеке 10%, станет ясно в первые два месяца нового года.
Зампред правления Сбера также прогнозирует замедление роста рынка ипотечного кредитования в 2022 году. Ранее руководитель «ДОМ.РФ» Виталий Мутков в интервью РБК спрогнозировал увеличение средних ставок по ипотеке до двузначных значений.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,2 млн+27 022 / сут.
Умерли
298 тыс.+1 019 / сут.
Выздоровели
9,0 млн+30 059 / сут.
- В Сбербанке ожидают роста ставок по ипотеке до двухзначных в 2022 году
- Цены на газ в Европе превысили $1800 за тысячу кубометров впервые с октября
- СМИ: В Москве на Кутузовском проспекте столкнулись 15 машин
- Новую АЭС запустили в Финляндии впервые за 40 лет
- Глава делегации в Вене: Москва не допустит размещения НАТО на Украине и в Грузии
- СМИ: В Киргизии задержали подозреваемого в растрате командующего внутренними войсками
- Володин перечислил главные вызовы 2022 года
- Почти 20 детей получили химические ожоги в бассейне в Улан-Удэ
- В России «Селедка под шубой» подорожала за год на 16%
- Российская подлодка успешно поразила береговую цель ракетой из Японского моря
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru