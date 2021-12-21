В Сбербанке ожидают роста ставок по ипотеке до двухзначных в 2022 году

Ставки по ипотечным кредитам в 2022 году могут подняться до двузначных значений. Такой прогноз дал заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев. По его словам, всё будет зависеть от поведения рынка, развития инфляции, ключевой ставки ЦБ.

Если инфляция начнёт сокращаться, то сначала будет подорожание ипотеки, потом стабилизация ее стоимости и затем снижение ставок по ней, пояснил динамику Царёв. По его оценке, превысят ли ставки по ипотеке 10%, станет ясно в первые два месяца нового года.

Зампред правления Сбера также прогнозирует замедление роста рынка ипотечного кредитования в 2022 году. Ранее руководитель «ДОМ.РФ» Виталий Мутков в интервью РБК спрогнозировал увеличение средних ставок по ипотеке до двузначных значений.

