Пользователи пожаловались на сбой в работе Telegram
Пользователи Telegram пожаловались в сервис Downdetector на сбой в работе приложения. Неполадки коснулись жителей около десятка стран, в том числе России, Украины и Белоруссии, информирует РБК.
Более 90% жалоб связаны с невозможностью подключиться к приложению, меньшая часть – на трудности при отправке сообщений.
Жалобы по поводу работы Telegram начали поступать около 12:45, пик обращений зарегистрирован в 13:12. Спустя полчаса неполадки устранили.
Известно, что проблемы с подключением к Telegram фиксировали также жители Франции, Италии, Испании, Сингапура, Германии, Турции и Бельгии
14 августа Telegram запустил функцию видеозвонков. Как сообщается в официальном блоге мессенджера, пока видеосвязь доступна только для Android.
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