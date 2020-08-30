Пользователи пожаловались на сбой в работе Telegram

Пользователи Telegram пожаловались в сервис Downdetector на сбой в работе приложения. Неполадки коснулись жителей около десятка стран, в том числе России, Украины и Белоруссии, информирует РБК.

Более 90% жалоб связаны с невозможностью подключиться к приложению, меньшая часть – на трудности при отправке сообщений.