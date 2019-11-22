Telegram «упал» в России и Европе

Накануне НСН писала, что по всему миру наблюдались сбои в работе стримингового сервиса Netflix. Об этом говорят данные сервиса Downdetector. Наибольшее количество жалоб пользователей поступило из Сингапура, Китая, Южной Кореи, Нидерландов и Германии.

Помимо этого, проблемы в работе Netflix наблюдались у пользователей из США, Великобритании, Франции, Таиланда и Японии.

Большая часть из них, а именно 69%, жаловались на проблемы с воспроизведением видео. У 25% пользователей сообщали об отсутствии соединения и ещё 5% заявляли, что не могут войти в свою учетную запись.

