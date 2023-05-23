Пользователи пожаловались на крупный сбой у «Ростелекома»

По данным издания «Код Дурова», о проблемах сообщают пользователи по всей России. Так, юзеры не могут воспользоваться веб-версиями Telegram, GitHub, многими зарубежными сервисами.

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» компания подтвердила сбой, представители провайдера не уточняли сроков решения проблем. При этом ряд пользователей в соцсетях сообщают, что сбой устранен.

Ранее жители Москвы пожаловались на некорректную работу сервисов «Яндекса», в частности, у юзеров возникли проблемы с геолокацией, напоминает РИА ФАН.

