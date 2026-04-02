Пользователи Max сообщили о втором сбое с начала недели

Пользователи Max пожаловались на сбои в его работе, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на мониторинговые ресурсы.

Аналогичная ситуация произошла 30 марта, когда количество жалоб на неполадки в мессенджеры резко возросло. Чаще всего сообщения о проблемах поступают из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы и Владимирской области.

Пользователи жалуются на неполадки с оповещениями, сбой мобильного приложения, общий сбой, сбой сайта и сбой личного кабинета.

Ранее Совбез предложил поддержать выход российских мессенджеров за рубеж, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
