Пользователи Max сообщили о втором сбое с начала недели
2 апреля 202605:01
Пользователи Max пожаловались на сбои в его работе, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на мониторинговые ресурсы.
Аналогичная ситуация произошла 30 марта, когда количество жалоб на неполадки в мессенджеры резко возросло. Чаще всего сообщения о проблемах поступают из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы и Владимирской области.
Пользователи жалуются на неполадки с оповещениями, сбой мобильного приложения, общий сбой, сбой сайта и сбой личного кабинета.
Ранее Совбез предложил поддержать выход российских мессенджеров за рубеж, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
