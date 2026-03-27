Совбез предложил поддержать выход российских мессенджеров за рубеж

В Совете безопасности предложили ввести меры государственной поддержки для продвижения российских социальных сетей, мессенджеров и аудиовизуальных сервисов на зарубежных рынках. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инициатива обсуждалась в рамках подготовки Стратегии развития креативных индустрий до 2036 года. По данным Совбеза, эксперты считают необходимым предусмотреть помощь таким сервисам при выходе за границу, включая их адаптацию под требования иностранных рынков.

Помимо этого, предложено разработать перечень поведенческих моделей, которые будут отражать «традиционные российские духовно-нравственные ценности».

Предполагается, что этот список станет одним из критериев отбора проектов для получения государственного финансирования в сфере культуры, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:Совбез РФ Мессенджеры

Горячие новости

Все новости

партнеры