Совбез предложил поддержать выход российских мессенджеров за рубеж

В Совете безопасности предложили ввести меры государственной поддержки для продвижения российских социальных сетей, мессенджеров и аудиовизуальных сервисов на зарубежных рынках. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инициатива обсуждалась в рамках подготовки Стратегии развития креативных индустрий до 2036 года. По данным Совбеза, эксперты считают необходимым предусмотреть помощь таким сервисам при выходе за границу, включая их адаптацию под требования иностранных рынков.