«Глупая инициатива!»: Депутат Разворотнева об идее оплаты ЖКХ маткапиталом
Зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству призвала развивать системы жилищных субсидий.
Нет необходимости использовать материнский капитал для оплаты услуг ЖКХ, нужно сделать акцент на других инструментах поддержки, заявила зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН.
«Это довольно глупая инициатива, потому что у нас есть форма защиты людей с низкими доходами – жилищные субсидии, не говоря уже о льготах. Льготы не учитывают положение семьи. В этом смысле более эффективная мера поддержки людей - субсидия, там есть определенный порог. Сейчас подготовлен проект о том, чтобы в регионе вводить разные пороги в зависимости от доходов», - отметила она.
Не все семьи могут использовать материнский капитал на покупку квартиры, а рост цен на электроэнергию сильнее всего ударил именно по многодетным и одиноким родителям, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ранее в беседе с НСН. Накануне она обратилась к вице-премьеру правительства РФ Татьяне Голиковой с предложением разрешить использовать материнский капитал для оплаты услуг ЖКХ.
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