Полянский: На место удара по СИЗО в Еленовке привезут международных экспертов
Россия намерена привезти международных экспертов на место удара украинских войск по следственному изолятору в Еленовке. Об этом сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«Мы привезем международных экспертов и журналистов туда», — заявил дипломат в интервью американскому журналисту Джексону Хинклу.
СИЗО в Еленовке, в котором содержались в том числе украинские военнопленные, подверглось обстрелу в ночь на 29 июля. По данным Минобороны РФ, ВСУ ударили по зданию из американской системы залпового огня HIMARS. В Донецкой народной республике заявили о 53 погибших и 75 пострадавших пленных.
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