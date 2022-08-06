Полянский: На место удара по СИЗО в Еленовке привезут международных экспертов

Россия намерена привезти международных экспертов на место удара украинских войск по следственному изолятору в Еленовке. Об этом сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

ООН создаст миссию по установлению факта обстрела СИЗО в Еленовке

«Мы привезем международных экспертов и журналистов туда», — заявил дипломат в интервью американскому журналисту Джексону Хинклу.

СИЗО в Еленовке, в котором содержались в том числе украинские военнопленные, подверглось обстрелу в ночь на 29 июля. По данным Минобороны РФ, ВСУ ударили по зданию из американской системы залпового огня HIMARS. В Донецкой народной республике заявили о 53 погибших и 75 пострадавших пленных.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОбстрелВСУООНДНР
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