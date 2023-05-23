Полунин заявил, что тату с гербом Украины не мешает ему поддерживать Путина

Артист балета Сергей Полунин рассказал, что в России ему никто не предъявлял никаких претензий из-за татуировки с украинским гербом на руке, сообщает РИА новости.

Путин обратил внимание на отсутствие Полунина на награждении в Кремле

После церемонии вручения государственных наград он отметил, что «с гордостью носит украинский герб и поддерживает президента РФ Владимира Путина».

«Считаю, всё-таки он добрый человек, за добро. И как бы его люблю и поддерживаю», - сказал он журналистам, напомнив, что у него есть три тату с изображением российского лидера.

Ранее Сергею Полунину присудили президентскую премию за вклад в развитие и популяризацию хореографического искусства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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