Полунин заявил, что тату с гербом Украины не мешает ему поддерживать Путина
Артист балета Сергей Полунин рассказал, что в России ему никто не предъявлял никаких претензий из-за татуировки с украинским гербом на руке, сообщает РИА новости.
После церемонии вручения государственных наград он отметил, что «с гордостью носит украинский герб и поддерживает президента РФ Владимира Путина».
«Считаю, всё-таки он добрый человек, за добро. И как бы его люблю и поддерживаю», - сказал он журналистам, напомнив, что у него есть три тату с изображением российского лидера.
Ранее Сергею Полунину присудили президентскую премию за вклад в развитие и популяризацию хореографического искусства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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