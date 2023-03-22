Путин обратил внимание на отсутствие Полунина на награждении в Кремле

Российский лидер назвал артиста признанным мастером и заявил, что тот уже вписал в мировую историю хореографии свои страницы.

Ранее сообщалось, что Путин присудил танцовщику Полунину премию для молодых деятелей культуры за вклад в развитие и популяризацию хореографического искусства.

Премии и почетное звание лауреата также получили режиссер Айдар Заббаров, который внес вклад в развитие театрального искусства, и скульптор Екатерина Пильникова, создавшая серию посвященных выдающимся деятелям культуры произведений.

